Рига, , 16:40 — REGNUM С 1 января 2020 Государственная касса Латвии может получить право зачислять финансовые средства на счетах физических лиц в доход государства. Об этом пишет Dienas Business.

По данным журналистов портала, согласно подготовленному министерством финансов Латвии документу «О порядке обеспечения платежей Государственной кассой Латвии» у Госкассы появляется право запрашивать у любого клиента детализированную информацию о сделках.

Представители министерства считают, что таким образом будет наилучшим образом обеспечено «предотвращение финансирование терроризма и прекращён оборот грязных денег».

Таким образом, Государственная касса Латвии будет наделена правом приостанавливать, ограничивать, отменять любые платежи клиентов, если цели сделок неясны, а также в случаях, когда клиенты отказываются предоставить убедительную информацию, что у сделки имеется надлежащее правовое и экономическое обоснование, и она не несёт неоправданных рисков.

Кроме этого, проект министерства финансов Латвии подразумевает упрощение процедуры закрытия счетов. Если в течение 18 месяцев на счету клиента не было оборота и после обращения в течение 30 дней клиент не прислал просьбу о закрытии счёта — это произойдёт автоматически. Обнаруженные на счету средства в отсутствие распоряжения клиента будут зачислены в бюджет государства.