Берлин, , 16:22 — REGNUM Компания Nord Stream 2, реализующая проект газопровода «Северный поток-2», обратилась к властям Германии за разрешением продолжить строительство у северного побережья страны в зимние месяцы 2020 года, сообщает 16 декабря издание Deutsche Welle.

По информации издания, эта заявка 16 декабря должна быть рассмотрена Федеральным управлением по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге.

По существующим в ФРГ правилам, надо согласовать с властями вопрос влияния строительства газопровода на традиционный уклад жизни водоплавающих птиц, которые появляются в этих районах с января по март.

Как сообщало ИА REGNUM, желание компании Nord Stream 2 продолжать строительство зимой вызвано слишком долгим ожиданием разрешения на работы от Дании, полученным лишь в конце октября.

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