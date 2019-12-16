Москва, , 16:18 — REGNUM Cуммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Уточняется, что из общей суммы невыплаченной заработной платы 1 млрд 694,3 млн рублей (58,3%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2019 года, ещё 578,3 млн рублей (19,9%) — долги, сохраняющиеся с 2018 года, 635,2 млн рублей (21,8%) — с 2017 года и ранее.

По состоянию на 1 декабря задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них 38% — работники обрабатывающих производств, 20% — строительства, 15% — добычи полезных ископаемых, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта.