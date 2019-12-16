Рига, , 16:14 — REGNUM Центральный Банк Латвии в третий раз в течение года снизил прогноз по росту ВВП страны. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, прогноз по ВВП Латвии был изменён на две десятых от процентного пункта с оценки в 2,5%, сделанной ЦБ Латвии в сентябре, до 2,3%.

Отмечается, что «усушка» прогнозов по росту латвийского ВВП происходила в течение года регулярно. Если в начале 2019 г. ЦБ оценил темпы роста экономики страны в 3,5%, то уже к июню текущего года этот прогноз был снижен до 2,95%. В сентябре 2019 года это произошло ещё раз.

В свою очередь, сегодняшний прогноз латвийского Центробанка на 2020 год относительно темпов роста ВВП страны составляет 2,6%.