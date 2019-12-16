Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM В Балтийской таможне подвели предварительные итоги уходящего 2018 года и выяснили, что на экспорт чаще всего через неё отправляют лес, а по импорту принимают фрукты. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

В настоящий момент в регионе деятельности Балтийской таможни работает 10 273 участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД). За 11 месяцев 2019 года таможней оформлено 307 118 таможенных деклараций, из них по импорту — 277 426 деклараций на товары, а по экспорту — 29 692. Весовой объем оформленных грузов за тот же период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился с 14,1 миллионов тонн до 14,9 миллионов тонн на 6%. Весовой объем экспортных грузов увеличился на 13,8%, а импортных увеличился на 2%.

«С начала 2019 года товары импортировались из 159 стран мира. Основные страны-импортеры: Китай (20,7%), Эквадор (12,8%), Германия (5,4%), Республика Корея (4%), Индия (3,7%), Южная Африка (3,3%), Аргентина (3,2%), Бразилия (3%), Соединенные Штаты (2,6%), Бельгия (2,5%)», — говорится в сообщении Балтийской таможни.

Больше всего через Балтийскую таможню импортируются фрукты (23%), полимерные материалы (6,9%), органические химические соединения (5,4%), черные металлы (4,7%), оборудование (3,7%), средства наземного транспорта (3,3%), рыба и ракообразные (3%), смешанные химические продукты (2,9%), продукты переработки овощей, фруктов (2,6%), мясо и мясопродукты (2,6%).

«Экспорт товаров осуществлялся в 160 стран мира. Основными странами-экспортерами являлись Турция (23%), Китай (17,7%), Литва (5%), Египет (4,3%), Швеция (4%), Нидерланды (3,5%), Соединенное королевство (2,8%), Германия (2,7%), Индия (2,7%), Финляндия (2,3%)», — отмечают в таможне.

Из России на экспорт больше всего в весовом объеме идёт древесина и изделия из неё (33,8%), черные металлы (31,4%), соль, сера, земли и камень (5,9%), руды, шлак и зола (3,8%), бумага и картон (3,3%).

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни за январь-ноябрь 2019 года составил 30,9 миллиардов долларов США.

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