Милан, Италия, , 16:11 — REGNUM Эксперты ведущего итальянского делового издания Il Sole 24 Ore в опубликованном в понедельник, 16 декабря, рейтинге признали Милан лучшим городом страны по качеству жизни.

Деловая столица страны заняла первое место в рейтинге второй раз подряд.

Из крупных населенных пунктов Италии в первой десятке рейтинга — еще два северных города, Триест и Тревизо.

Несколько улучшились позиции Рима и Неаполя, однако оба этих города по-прежнему располагаются в нижней части списка.