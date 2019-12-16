Киев, , 15:55 — REGNUM Сообщение, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа после 2019 года, не соответствуют действительности. Такое заявление сделали сегодня, 16 декабря, в украинской компании «Нафтогаз».

Читайте также: «Нафтогаз» заявил о предварительных договорённостях с РФ по транзиту газа

«Никаких транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа на сегодня нет», — говорится в официальном сообщении компании.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии продолжаются, однако «до практических сделок ещё далеко».

https://www.facebook.com/NaftogazUA/photos/a.822943011118819/2699137486832686/

В компании пообещали сообщить о любых достигнутых договоренностях через официальные источники.

Также по теме: В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Вене делегации Газпрома и «Нафтогаза» провели переговоры о транзите газа. Как заявлял исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, в ходе переговоров стороны смогли достигнуть предварительных договорённостей.

Напомним, действие контракта России с Украиной на транзит газа заканчивается в 2020 году. Москва предложила украинской стороне продлить существующий контракт, однако пока к единому решению стороны не пришли.