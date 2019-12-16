Москва, , 15:56 — REGNUM Условия поставок российского газа белорусским потребителям с 2020 года обсудили в Москве глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба госкомпании.

Хранилище газа Gerry Dincher

Речь на встрече шла об условиях поставок и других актуальных вопросах взаимодействия в газовой сфере. Действующий контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию страны истекает в конце 2019 года.

С января по ноябрь 2019 года Белоруссия получила около 18,4 млрд кубометров газа, в 2018 году — 20,3 млрд кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что цена на российский газ в 2020 году запланирована на уровне прошлого года.

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