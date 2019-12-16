Сеул, , 15:58 — REGNUM За последние три года число иностранцев, работающих в южнокорейской провинции Канвондо увеличилось в 28 раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец 2018 года в провинции работали 13 755 иностранцев, что на 19,6% больше, чем в 2015 году.

Однако, среди 17 городов и провинций Южной Кореи это один из самых низких показателей по стране. С 2016 года число «сезонных» рабочих в провинции увеличилось в 28 раз с 62 до 1759 человек. Отмечается, что половина рабочих-иностранцев являются «сезонными» работниками.

В администрации провинции Канвондо отмечают, что увеличение числа иностранных рабочих вызвано нехваткой рабочих рук.

Известно, что 43,5% рабочих являются выходцами Юго-Восточной Азии, 29,5% — Северо-Восточной Азии, 11,3% — Юго-Западной Азии.