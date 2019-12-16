Бари, Италия, , 15:50 — REGNUM Правительство Италии выделит 500 млн евро для спасения «Народного банка Бари», сообщили в пресс-службе правительства в понедельник, 16 декабря.

Получив государственную поддержку, банк будет национализирован, заявил лидер одной из трех правящих партий страны — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Тот же декрет правительства предполагает выделение еще 400 млн евро на аналогичные нужды, предполагается, что они будут потрачены для «укрепления» других банков экономически неблагополучной южной части страны.

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