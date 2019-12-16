Калуга, , 15:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов посетили первый в России экотехнопарк «Калуга». В ходе визита столичный градоначальник напомнил, что Москва начинает вводить раздельный сбор мусора уже с 1 января 2010 года. Это значит, что потребность города в мощностях по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) значительно возрастет. Экотехнопарк «Калуга» полностью готов к работе, мощность его сортировочных линий составляет 1 млн тонн в год. На них будут извлекаться черные и цветные металлы, стекло, бумага, пластик и электронный лом. То, что пока нельзя переработать, без ущерба экологии отправят на хранение на специальные площадки-карты.

Сергей Собянин проинспектировал экотехнопарк «Калуга» Зоя Архипова

«Мы завершили создание первого этапа парка, одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям, — рассказал Сергей Собянин приехавшим на объект журналистам. — Создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально отделять все полезные фракции бытовых отходов и пускать в дальнейшую переработку. Созданы карты, которые полностью защищают природу от вредного воздействия — тройная система защиты, фильтрация очистных сооружений, система экомониторинга воздуха и земли на уровне 150, 70 и 25 метров в режиме постоянного контроля. Созданы инновационные технологические линии обустройства и системы управления».

По словам зам. председателя правительства РФ Алексея Гордеева, объект в Калужской области может быть хорошим примером в масштабах всей страны. «Очень важно создавать такие комплексные объекты, — подчеркнул зампредседателя российского правительства. — Он уникален именно тем, что на площадке предусмотрена не только обработка отходов, и возвращение (то, что называется рециклингом) большей части в экономику страны в виде важных вторичных ресурсов, но самое главное, что налажена система контроля — воздух, земля, вода… Это могла бы быть хорошая школа для региональных операторов страны», — цитирует чиновника «Московский Комсомолец».

В свою очередь глава Калужской области Анатолий Артамонов обратил внимание на важность межрегионального сотрудничества. «Когда возникла проблема утилизации отходов. Мы подумали, а почему бы не предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для Москвы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест и хорошей налоговой базой. Сами мы не потянули бы такой дорогостоящий проект, здесь огромное количество природоохранных мероприятий. Жители окружающих населенных пунктов действительно рады тому, что появилось это производство, никто не протестует. Я сегодня абсолютно спокоен с точки зрения экологической безопасности, более того, я рад, что впервые это произошло именно у нас в регионе», — констатировал Артамонов.

Журналистам напомнили, что экотехнопарк «Калуга» создаст около 600 новых рабочих мест с высокой заработной платой. Сегодня в нем работают уже свыше 150 человек, в основном это жители ближайших районов.

«Все, что есть в стране, какие задумки будут — в первую очередь, будем экспериментировать здесь, максимально быстро продвигать создание и модернизирование этой сложной, но необходимой отрасли», — подытожил Сергей Собянин.