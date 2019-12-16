Магас, , 15:41 — REGNUM В Ингушетии могут оказаться на самых отдаленных местах городов и сел важнейшие социальные объекты. Во многом причиной такой ситуации являются неэффективность использования земельных участков, а также коррупция. Об этом заявил в ходе совещания по вопросам строительства социальных объектов в республике глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в его пресс-службе.

По его словам, многие важные проекты, в том числе больницы, дома культуры, ФОКи, школы, из-за неграмотного распределения земель и проектирования приходится строить на отдаленных участках, что неудобно для жителей населенных пунктов.

«Объекты строятся на окраине села, города, около 3000 жителей стоят в очереди на шесть соток, а некоторые главы муниципалитетов позволяют себе наживаться на распределении земель. У нас запланировано строительство 73 объектов до конца 2024 года. Такими темпами у нас все будет построено на окраинах», — возмутился ингушский лидер.

Он потребовал до 20 марта 2020 года юридически оформить земельные участки под всеми 73 планируемыми к реализации объектами социального назначения. Главными критериями для органов власти при выполнении этого поручения должны стать доступность и удобство для населения, подчеркнул Калиматов.