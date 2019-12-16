Москва, , 15:44 — REGNUM По итогам ноября 2019 года продажи новых автомобилей KIA юрлицам в России составили 2953 единицы, что на 3% больше прошлогоднего результата продаж. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В общем объеме продаж машин KIA в РФ доля корпоративных сделок в ноябре составила 15%.

В общей сложности за первые одиннадцать месяцев текущего года корпоративные клиенты приобрели 29 106 машин. Здесь мы наблюдаем рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, на данный момент компания KIA удерживает лидерство среди иностранных автокомпаний в России, а её рыночная доля среди них составляет 13,2% против 12,9% годом ранее.

Напомним, в ноябре 2019 года российские автолюбители купили 19 606 южнокорейских автомобилей KIA. Это на 6,7% меньше прошлогоднего результата. За одиннадцать месяцев 2019 года в России было продано 207 888 машин южнокорейской марки KIA, что на 0,8% меньше уровня января-ноября прошлого года.

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