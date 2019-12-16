Венеция, Италия, , 15:39 — REGNUM Курьеры компании FedEx в Венеции объявили забастовку, передает Corriere del Veneto в понедельник, 16 декабря.

Работники крупнейшей в мире «компании быстрой доставки» недовольны чрезмерной нагрузкой — в предпраздничный период ежедневная норма курьера увеличилась до 150 посылок в день, при этом новых сотрудников компания не нанимает, а зарплата действующих составляет 7 евро в час.

Забастовка намеренно объявлена за неделю до Рождества, чтобы таким образом сделать работодателя как можно более сговорчивым.