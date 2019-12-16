Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступило два исковых заявления от минюста республики в отношении предприятия-банкрота «Чувашавтотранс», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оба иска поданы 13 декабря 2019 года. В одном из них республиканское министерство юстиции и имущественных отношений требует взыскать с «Чувашавтотранса» 496 980,1 рублей, в другом — 5 437 138,39 рублей, общая сумма исковых требований по двум заявлениям составляет 5 934 118,49 рублей.

Детали пока неизвестны, заявления в настоящее время не приняты в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу Чувашии предприятие) было единственным государственным перевозчиком, обслуживая около 260 маршрутов, включая междугородние и межобластные. Предприятие признано банкротом в сентябре 2018 года.