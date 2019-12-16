Таллин, , 15:36 — REGNUM Запрет на ввоз российских продуктов растениеводства и растений ввели власти Эстонии. Сообщение об этом опубликовано 16 декабря на странице российского посольства в Эстонии в Facebook.

Таллин запретил поставки из третьих стран, включая Россию, картофель, яблоки, апельсины, растения, живые цветы и другую продукцию. Ввоз ограничен с 14 декабря.

Такие меры приняты во всех странах Европейского союза во избежание распространения вредителей растений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном запрете ввоза в Россию цитрусовых и картофеля из Китая. В этой продукции нашли вредные организмы, пояснили в Россельхознадзоре.

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