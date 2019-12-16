Рим, , 15:34 — REGNUM В 2020—2022 годах на нужды здравоохранения Италии будет выделено 10 млрд евро, заявил в понедельник, 16 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

В частности, 2 млрд евро в этот период (совпадающий со сроком полномочий действующего правительства) предполагается потратить на строительство новых больниц и иных объектов здравоохранения.

В числе других мер, направленных на улучшение состояния отрасли — перевод 30 тысяч специалистов с временных рабочих контрактов на постоянные.