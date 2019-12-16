Москва, , 15:33 — REGNUM В «Справедливой России» назвали преступным предложение расселять аварийное жилье через ипотеку.

«Единороссы предложили расселять аварийное жильё через ипотеку. Это преступное решение, уже отработанное в Татарстане. Оно означает, что при сносе аварийного дома люди будут должны выкупать новые квартиры», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин в Facebook.

Очевидно, что в аварийных домах живут те, кто не может позволить себе приобретения нормального жилья, указал парламентарий.

«Такая дорога — путь к выселению людей на улицу. Уничтожение права на пенсию, повышение налога на имущество, разгром прав ветеранов на льготы, а теперь ещё и ипотека вместо жилья при сносе: мы видим абсолютно преступную партию, бьющую наотмашь по любому человеку, причём в условиях залитого нефтедолларами бюджета», — уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЛДПР в предложении расселять аварийные дома за счет ипотеки увидели здравое зерно и опасности.

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков («Единая Россия»), пишут «Известия».

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