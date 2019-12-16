Симферополь, , 15:33 — REGNUM Для улучшения качества уборки крымских улиц власти республики дополнительно приобретут коммунальную технику. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Покупка будет производиться за федеральные средства. Речь о более чем ста единицах коммунальной техники для крупных городов и около 70−80 — на районные центры», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе пообещали увеличить штат дворников почти на 300 человек. На это из республиканского бюджета потратят порядка 147 миллионов рублей.

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