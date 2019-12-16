Лондон, , 15:31 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на британском автомобильном рынке была продана 156 621 новая легковая машина, что на 1,3% меньше ноября 2018 года. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Падение на британском авторынке фиксируется уже второй месяц подряд. Как отмечают в SMMT, такой результат является следствием политической и экономической нестабильности страны на фоне очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

Всего по итогам января-ноября текущего года продажи легковых авто в Великобритании составили около 2,2 млн экземпляров, что на 2,7% ниже результата продаж прошлого года.

Первое место по продажам новых легковушек на рынке Великобритании в ноябре заняла марка Ford — 16 238 машин (+10,4%). На втором место немецкий бренд Volkswagen — 15 311 машин (+9,8%). Тройку лидеров замыкает BMW — 11 642 машины (+7,4%).

Напомним, в октябре нынешнего года на автомобильном рынке Великобритании была продана 143 251 новая машина. Это на 6,7% меньше, чем в прошлом году.

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