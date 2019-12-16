Москва, , 15:25 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel, прекративший продажи в России в 2015 году, вернул свою продукцию в дилерские центры шести российских городов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life поступили к официальным дилерам Opel в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.

В ближайшие годы линейка продаваемых в России моделей будет расширена, отметил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер. Так, в первой половине 2020 года в продаже появятся грузовые фургоны Opel Vivaro.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году производство Opel в России было свёрнуто, а автомобили бренда были сняты с российского рынка. В 2017 году марку Opel выкупил у General Motors концерн PSA Peugeot-Citroen. О возвращении на рынок РФ в компании заявили весной 2019 года.

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