Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Банк Литвы (Центробанк) сегодня, 16 декабря, обнародовал информацию об объёмах до сих пор не поменянных на евро недействующих литовских литов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно этим данным, жители Литвы по-прежнему где-то держат порядка 428 млн литов наличными, что равно 124 млн евро.

Из этой суммы 113,9 млн литов составляют монеты и 313,16 банкноты. При этом в небольших количествах жители Литвы продолжают обменивать литы на евро. Обмен бессрочный, а евро в Литве ввели с 1 января 2015 года.