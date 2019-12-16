Ставрополь, , 15:06 — REGNUM Размер господдержки проектов орошения в Ставропольском крае в 2020 году составит 1млрд рублей. Планируется, что за счет этого будет введено еще 15−18 тыс. га орошаемых сельхозугодий, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе главы региона по итогам рабочего совещания в краевом правительстве.

Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников в ходе обсуждения доложил, что 94% озимых культур в настоящее время находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Для улучшения всходов, по его словам, необходимы осадки, которые бы позволили увеличить запасы продуктивной влаги в почве.

В целом, как отметил министр, уходящий год стал успешным для агропромышленного комплекса Ставрополья с позиции развития мелиорации. На реализацию проектов орошения край получил дополнительно 230 млн рублей. Общий объем выплат субсидий предприятиям, развивающим мелиорацию, превысил в этом году 800 млн рублей, что позволило ввести в разряд орошаемых земель еще около 8 тыс. га.

Читайте также: Аграрии Ставрополья побили свой рекорд по урожаю картофеля