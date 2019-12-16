Рига, , 14:55 — REGNUM Недавно избранный глава Центробанка Латвии Мартиньш Казак уверен, что решение комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) будет для Латвии положительным, пишет портал LSM.

«Сделанного за последний год в латвийском финансовом секторе должно быть достаточно для положительного решения по финансовой отрасли», — отметил он.

Комментируя санкции США в отношении Вентспилса Мартиньш Казак сказал, что хотел бы воздержаться от оценки, однако, признал, что они окажут влияние на транзитную отрасль Латвии.

Казак выступает за подчинение сегодняшнего банковского регулятора Комиссии по рынкам финансов и капитала (ФКТК) Банку Латвии.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря власти США ввели ограничительные меры против мэра Вентспилса Айвара Лемберга, а также его жены и детей.