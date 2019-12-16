Москва, , 14:43 — REGNUM Мнение американского истеблишмента относительно могущества России за последние 27 лет сильно эволюционировало, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя лидерство России в рейтинге самых могущественных стран.

«В начале 90-х годов XX века появившееся на карте мира новое государство Российская Федерация мало кто воспринимал всерьёз, несмотря на то, что Россию из симпатии к её первому президенту Борису Ельцину оставили в G8 вместо развалившегося СССР, и даже на то, что Россия осталась ядерной державой.

У многих граждан ещё свежо в памяти высказывание американского политолога Збигнева Бжезинского начала 90-х годов о том, что «Россия — это не партнёр США, а клиент». В «нулевые» годы, уже при Владимире Путине, когда в России резко сменился политический вектор, на Западе в отношении России и других быстроразвивающихся стран появился термин БРИК, который потом так же быстро стал БРИКС, объединяющий страны с самыми быстроразвивающимися и перспективными для инвестиций экономиками.

Это ознаменовало совсем новое отношение к России с учётом её экономических достижений (напомним, что с 1999 по 2017 год темпы роста ВВП России составляли в среднем 7% в год, а в мире — только 4−5% в год, что говорит о нашей стране как о достаточно быстроразвивающейся).

Однако теперь Россия занимает второе место в рейтинге самых могущественных стран, составленном влиятельным американским журналом U.S.News и Уортонской школой бизнеса, одной из самых престижных бизнес-школ мира. Рейтинг составляется на основе опросов жителей 80 стран, всего опрашивают 20 тыс. человек.

Критериями его составления являются оценка респондентами международного авторитета лидера страны, экономического влияния, политического влияния, военной мощи и роли страны в международных отношениях.

Второе место России в рейтинге американского журнала после США совсем неудивительно, даже несмотря на всю субъективность этого рейтинга, как и многих других страновых рейтингов, составляемых в США.

Немного удивляет в этом рейтинге 39-е место Украины и только 43-е место Казахстана, но, видимо, здесь речь идёт о том, что Владимир Зеленский является в мире более заметной фигурой, чем действующий президент Казахстана. А вот последнее место в этом рейтинге Эстонии, а также одни из последних мест Литвы и Латвии говорят только о том, что эти гордые, но маленькие постсоветские страны рассматриваются в мире исключительно как «клиенты» Евросоюза (особенно Германии).

То есть это является убедительным опровержением высказывания некоторых наших либералов о том, что России следует отказаться от части своих территорий, больше обращать внимание на экономику и стать новой Эстонии, вот тогда-то и заживём!

На самом деле в мире страны-«клиенты» других стран не пользуются уважением, уважают только равноправных партнёров. Стоит обратить внимание, что Белоруссия с её особым путём развития по отношению к Европе в данном рейтинге не воспринимается как «клиент» России, а как сосед и партнёр, что и есть на самом деле.

Однако Армения и Киргизия, входящие в ЕАЭС, но при этом проводящие вполне самостоятельную внешнюю политику, в рейтинг почему-то не были включены, но, возможно, это было вызвано очень небольшими размерами ВВП на душу населения», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен американским изданием U. S. News.

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