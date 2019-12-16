Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM Правительство Ростовской области потратит на автоуслуги 119,1 млн рублей. Эти средства будут выделены из региональной казны. Чиновников обеспечат транспортом с 1 января по 30 апреля 2020 года, указано в документации, передаёт ИА REGNUM.

Исполнитель госконтракта предоставит донским чиновникам около 200 автомобилей, среди которых легковые машины, фургон, автомобиль «Лаборатория», микроавтобус и два автобуса.

ИА REGNUM напоминает, что автотранспортные услуги для чиновников и депутатов Ростовской области в 2020 году должны обойтись в 430 млн рублей. Об этом ранее сообщила заместитель донского губернатора — министр финансов Лилия Федотова. По её словам, выполнять автоуслуги, как и на протяжении нескольких лет, будет государственное унитарное автотранспортное предприятие (ГУАТП).

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