Кванджу, Южная Корея, , 14:39 — REGNUM Каждый четвёртый иностранец, работающий в южнокорейском мегаполисе Кванджу, борется с невыплатой зарплаты. Об этом сообщает 16 декабря Кorea Тimes.

Среди нелегальных рабочих мигрантов этот показатель составляет 33,3%, среди тех, кто имеет визы — 23,8%. При этом 68,2% нашли новое место работы, тогда как остальные остались на прежнем.

На какое-либо психическое или физическое негативное воздействие на работе пожаловались 54,5%. Мужчин среди них больше, чем женщин: 56,8% против 48%. В опросе участвовали 369 рабочих мигрантов из 12 стран.

В городе прямого подчинения Кванджу находится правительство провинции Южная Чолла. В провинции насчитывается 14 тыс. трудовых мигрантов, большинство из которых нашли работу в обрабатывающей промышленности, рыболовстве и сельском хозяйстве.

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