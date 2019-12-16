Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Внедорожник Jeep Wrangler 2017 в «дьявольском» образе появился в каталоге аукционного дома RM Sotheby's. Об этом сообщает издание CarsCoops.com.

Автомобиль выделяется агрессивной передней частью и силовым бампером Rock-Slide, в котором предусмотрено место под лебедку и буксировочные проушины. Кроме того, рестайлинговый Jeep Wrangler имеет массивные расширители колесных арок от компании Bushwacker, которые сочетаются с большими 22-дюймовыми колесными дисками, «обутыми» во внедорожные покрышки.

В движение Jeep Wrangler приводит двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 л. Он дополнен нагнетателем Magnuson TVS 132 и специальной выхлопной системой.

Напомним, Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный вседорожник, который станет конкурентом японского Suzuki Jimny. В модельной линейке автокомпании новинка будет ниже Renegade.

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