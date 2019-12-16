Киев, , 14:14 — REGNUM В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, сообщает украинская государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что это на 29,6 тысяч безработных больше, чем в октябре нынешнего года.

Согласно актуальной информации, количество вакансий в ноябре составило 80,9 тысяч (для сравнения — в октябре 102,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию — 4,0 (в октябре — 3,0).

Любопытно, что в начале декабря министр экономики Украины Тимофей Милованов опубликовал совершенно другие данные, заяви, что количество безработных в стране сокращается.»Количество безработного населения в возрасте от 15 до 70 лет по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 50,2 тыс. человек до 1,53 млн человек, тогда как к концу 2018 года составляло почти 1,58 млн человек», — проинформировал министр, добавив, что по итогам 2014 года число безработных в стране составляло 1,85 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам октябре оказалось, что из общего числа безработных — 155,8 тыс. женщин и 103,5 тыс. мужчин; кроме того, 155,7 тыс. безработных проживают в городах, а 103,6 тыс. — в селах.