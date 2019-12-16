Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Использовать ипотеку для расселения граждан из аварийного жилья вполне логично, но главное — не субсидии, а прозрачность и системность предложения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 декабря, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя инициативу депутатов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков подготовил пакет поправок в Жилищный кодекс, цель которых — помочь гражданам переселяться из аварийного жилья с помощью ипотеки, причем первый взнос должен будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, а ставка по кредиту не должна будет превышать 3%.

«Это традиционное предложение некими техническими способами решать вопрос, который надо решать на другом уровне, системно.

Предлагать использовать ипотеку в таких схемах вполне логично, но это всего лишь механизм, способ. Эта программа может эффективно заработать и без дополнительных ипотечных льгот, если будет понятная система расселения жильцов в другие дома. Вполне достаточно минимальных льгот, главное — чтобы была прозрачная, понятная система. Чтобы вопрос решался не по каждому объекту отдельно, а системно.

Тот, кто все равно не сможет в таких условиях воспользоваться ипотекой, получит возможность продать свое жилье тем, кому оно понадобится в качестве инструмента для улучшения жилищных условий. Но через субсидии втягивать людей в ипотечные платежи и повышать закредитованность населения — не слишком разумное предложение», — отметил Максим Ельцов.