Таллин, , 14:16 — REGNUM Самой крупной группой трудовых мигрантов в Эстонии являются граждане Украины, сообщила 16 декабря издание «Европейская правда».

По данным журналистов, в 2019 году разрешение на временную работу получили 24 318 граждан Украины. Далее с огромным отставанием идут граждане Белоруссии — 1823 и России — 1326.

В 2019 году в Эстонии был побит рекорд по числу трудовых мигрантов. Если МВД страны прогнозировало приезд 25 тыс. иностранных работников, то в конце ноября их было уже больше 32 тыс.

В Банке Эстонии отметили, что трудовые мигранты обеспечили в 2019 году примерно треть роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Украины стали самой крупной группой трудовых мигрантов в Финляндии. На втором месте находятся граждане Эстонии.

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