Москва, , 14:07 — REGNUM Активность некоторых думских законотворцев иногда вызывает восторг — настолько она энергонасыщена и не продумана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение депутата Госдумы.

«Член комитета по бюджету Дмитрий Юрков направил обращение на имя вице-премьера правительства России Виталия Мутко с предложением расселять аварийное жильё за счет самих россиян, выдавая им ипотеку под супер-льготные 3% (речь, правда, идет только о тех переселенцах, которые ищут себе жилье самостоятельно).

При этом первоначальный взнос, а выдача ипотечных кредитов без первоначального взноса сейчас практически прекращена — Банк России в этом случае требует от кредиторов формирования резервов под повышенные коэффициенты риска, что банкам совершенно невыгодно, предложено вносить из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Сам Фонд никто не спрашивал, откуда у него на это деньги и вообще, согласен ли он принимать на себя пуст ь и частичные, но все же обязательства по чужим займам.

Не совсем ясно, из каких средств и кто будет субсидировать и сам ипотечный кредит под 3%, в то время, как рыночные ставки почти втрое выше. Ни в федеральном, ни в региональных бюджетах такие траты попросту не заложены.

Ну и уж вовсе неясно, из каких средств люди, живущие в аварийном жилье, смогут выплачивать ипотечные кредиты, пусть даже и по льготной ставке в 3%.

В подавляющем большинстве случаев те, кто проживает в ветхом и аварийном жилье не могут похвастаться высокими доходами. Ипотечный займ им не под силу ни под 3%, ни под 0% годовых.

Неудивительно, что в Общественной палате РФ уже выступили категорически против расселения по ипотеке граждан, которые проживают в аварийном и ветхом жилье.

На сегодняшний день общая площадь аварийного жилья, по официальным данным, составляет 15 млн кв. метров, и не совсем понятно, кто и из каких средств будет оплачивать расселение — у государства соответствующих ресурсов нет, а самостоятельно граждане такую покупку попросту не осилят», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Дмитрий Юрков («Единая Россия») предложил расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки по пониженной ставке, которая не превысит 3%.

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