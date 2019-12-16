Ташкент, , 14:03 — REGNUM Импортный бензин марки АИ-92 с повышенным октановым числом появился на автозаправочных станциях Узбекистана, сообщает 16 декабря издание «Новости Узбекистана».

Отмечается, что стоимость одного литра бензина АИ-92 составляет 6100 сумов (39,95 рубля), тогда как топливо местного производства АИ-91 стоит 5700 сумов (37,33 рубля). Таким образом, стоимость импортного бензина в среднем дороже местного на 400 сумов (2,62 рубля), или на 7%.

Напомним, с 1 января 2019 года в Узбекистане введен акцизный налог на бензин, дизельное топливо и газ. В апреле 2020 года акцизный налог на бензин планируется повысить на 22,8%, на метан — на 14,9%.

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