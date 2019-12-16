Москва, , 14:02 — REGNUM В 2020 году участники студенческой олимпиады «Я — профессионал» в третий раз поедут на зимние школы. Яна Красовская — студентка Ивановского государственного энергетического университета — в этом году впервые принимает участие в олимпиаде «Я — профессионал», и надеется пройти отбор на одну из инженерных школ.

Яна Красовская © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

В январе — феврале 2020 года пройдут 18 олимпиадных зимних школ. Это интенсивные образовательные форумы, где лекции ведут специалисты крупных компаний и преподаватели ведущих вузов. Поехать на них смогут участники «Я — профи», которые успешно прошли конкурс мотивационных писем.

Третьекурсница Яна Красовская учится на программе «Управление в технических системах». Девушка приняла участие в отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я — профессионал» по одноименному направлению и подала заявки сразу на две зимних школы. Обе они посвящены инженерным наукам. Яна надеется пройти хотя бы на одну, но признается, что больше хотела бы посетить школу «Инженерное лидерство». Ее проведет Самарский университет с 27 января по 1 февраля.

«В следующем учебном году я заканчиваю университет и должна начинать задумываться о поступлении в магистратуру. Во многих странах в порядке вещей когда, заканчивая бакалавриат в одном университете, ты продолжаешь учебу в другом. Это не значит, что тот университет, который дал тебе базу, — плохой. Просто академическая мобильность позволяет расширить горизонты научных интересов, познакомиться с новыми людьми, воспользоваться лабораторной инфраструктурой других вузов. Открою секрет, участие в зимней школе — это возможность познакомиться с университетом, в который ты планируешь поступать. Кроме того, судя по описанию зимней школы «Инженерное лидерство», ее программа включает разноплановые занятия, в том числе посвященные развитию лидерских компетенций» — рассказала журналистам Яна Красовская.

Исполняющий обязанности ректора Самарского университета Владимир Богатырев заочно подтверждает ожидания студентки: «На олимпиаде «Я — профессионал» наш университет организует направление «Автомобилестроение». Но зимнюю школу мы намеренно делаем шире, чтобы она была интересна студентам инженерных и технических специальностей. Мы считаем, что в 21 веке востребованный инженер — это человек, обладающий высококлассными профессиональными компетенциями, который может собрать команду профессионалов, организовать проектную работу, вести за собой или быть незаменимой частью инжинирингового центра. Именно поэтому всю программу школы «Инженерное лидерство» можно условно разделить на две части. Первая — образовательная, в рамках которой мы разделим участников на подгруппы по академическим интересам, познакомим с университетскими лабораториями и предприятиями-партнерами. Вторая часть программы — это большой блок мероприятий, направленных на развитие «гибких навыков», в том числе мастер-классы и занятия по управлению проектами, решению изобретательских задач и так далее. Также мы планируем провести серию встреч участников школы с ведущими работодателями отрасли для неформального общения представителей компаний со студентами. Сейчас мы ведем переговоры с представителями АвтоВАЗа, Volkswagen, Mercedes, Bosсh и другими предприятиями, которые крайне заинтересованы в хантинге инициативных и целеустремленных молодых людей».

Владимир Богатырев © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Организаторы инженерной зимней школы «Поколение 4.0» тоже активно готовятся к приезду студентов. Школу проведет Санкт-Петербургский политехнический университет. Там делают ставку на включение в программу мероприятий с компаниями-партнерами, чтобы уйти от формата скучных лекций в сторону решения реальных кейсов.

«Наша школа пройдет по четырем трекам в соответствии с теми направлениями олимпиады, которые организует наш вуз. Это «Машиностроение», «Управление в технических системах», «Электроэнергетика» и «Цифровое проектирование и моделирование». Студенты, участвующие в олимпиаде по направлению «Управление в технических системах», смогут попасть в лаборатории Северо-Западного регионального учебно-научного центра «СПбПУ-FESTO «Синергия». Кроме того, их ждут встречи с представителями компаний Siemens и «Ракурс-инжиниринг». Мы надеемся, что студенты смогут не только прокачать свои компетенции, но и более четко сформулировать свое будущее в инженерной профессии», — рассказал Дмитрий Тихонов, директор Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ.

Итоги конкурса мотивационных писем станут известны в конце декабря. Студенты, которым посчастливится пройти отбор, смогут спланировать свое время заранее. Кому-то даже придется собирать чемодан, ведь школы пройдут в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Томске и Тюмени.

Каждая школа проводится совместно вузами и компаниями-партнерами олимпиады, поэтому все занятия ориентированы на практическую сторону профессии. В числе работодателей зимних школ Сбербанк, ВТБ, Трубная металлургическая компания, Росатом и Россельхозбанк.

Читайте ранее: В феврале пройдет зимняя школа «Развитие АПК. Вызовы времени»

Читайте также: В рамках студенческой олимпиады «Я — профессионал» пройдут 18 зимних школ