Душанбе, , 13:46 — REGNUM По состоянию на 22 ноября 2019 года в Таджикистане было собрано порядка 858,4 тыс. тонн зерновых культур, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 148 тыс. 408 тонн.

По информации министерства сельского хозяйства страны, осенний сев зерновых на 2020 год занял 109 тыс. 103 га, что составляет 70% запланированного правительством страны объёма зерновых.

Напомним, что в ноябре 2019 года цена на муку сильно выросла — с 200 сомони (1 324 рубля) до 220 сомони (1 456 руб.) за 50-киллограмовый мешок.

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