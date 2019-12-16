Душанбе, , 13:45 — REGNUM В 2019 году в Таджикистане собрано 398 тыс. 380 тонн хлопка, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 110 тыс. 434 тонны. Об этом сообщает пресс-центра министерства сельского хозяйства Таджикистана.

По информации минсельхоза, в 2019 году площадь посадки хлопка в стране составила 185 тыс. 670 га.

Как отмечают в ведомстве, с каждого гектара было собрано в среднем 21,5 центнера хлопка.

Напомним, что в 2019 году среди руководителей некоторых областей и городов Таджикистана прошёл своеобразный флешмоб: председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода, председатель города Ходжента Маруф Мухаммадзода, глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода вместе с дехканами выходили на уборку хлопка.

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