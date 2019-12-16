Душанбе, , 13:43 — REGNUM В 2020 году правительство Таджикистана планирует импортировать нефтепродукты, в том числе сжиженный газ, на общую сумму 590 млн долл.

По прогнозам специалистов, импорт нефтепродуктов составит 570 тыс. тонн на общую сумму 405,2 млн долл., сжиженного газа — 408,5 тыс. тонн на сумму 183,8 млн долл.

По информации источника «Авеста» в министерстве энергетики и водных ресурсов страны, за январь-октябрь 2019 года в Таджикистане было добыто более 19,1 тыс. тонн нефти, что на 4,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

За семь месяцев 2019 года сумма импорта нефтепродуктов составила 113 млн долл. На эту сумму Таджикистан закупил свыше 272,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 12,9 тыс. тонн.

При этом средняя цена за одну тонну данной продукции составила 414,2 долл.

Собственные запасы нефти в Таджикистане незначительны. Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан по-прежнему остаётся Россия.

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