Душанбе, , 13:44 — REGNUM За январь-ноябрь 2019 года инфляция в потребительском секторе Таджикистана выросла до 7%. Тогда как в ноябре 2019 года она составила 0,6%.

По информации Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за указанный период в стране подорожали продовольственные и непродовольственные товары, а также выросли цены на платные услуги, оказываемые таджикистанцам.

В агентстве отметили, что годовая инфляция — за период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года — составила 7,5%.

Напомним, что власти страны хотят удержать уровень инфляции в 7%. Тогда как в 2018 года этот показатель составил 5,4%.

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