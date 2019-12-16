Уфа, , 13:42 — REGNUM Победителей финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», назвали в Уфе 15 декабря.

На площадке финала в Башкирской республиканской гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова школьники одновременно состязались по пяти направлениям. В треке «Технологии для человека» командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления «Технологии для виртуального мира» создавали «виртуальную личность» с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.

В финале по «Технологиям для космоса» команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни «биовещества». Авторы заданий по «Технологиям для среды обитания» предложили школьникам разработать «умный пешеходный переход», управляющий транспортным потоком, а в треке «Технологии для мира роботов» — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.

Победителями финала олимпиады в Уфе стали:

«Технологии для мира роботов» — команда «НТИ 228»: Руднев Тимофей , Воробьев Георгий , Бикбулатов Салим (все — Республика Башкортостан);

, , (все — Республика Башкортостан); «Технологии для космоса» — команда «Таран 12»: Мансуров Рафаэль , Переведенцев Егор , Кираев Кемран (все — Республика Башкортостан), Журавлев Ярослав (Челябинская область);

, , (все — Республика Башкортостан), (Челябинская область); «Технологии для виртуального мира» — команда «Изобретатели побед»: Савинов Дмитрий , Князев Евгений , Шеховцов Константин (все — Челябинская область);

, , (все — Челябинская область); «Технологии для среды обитания» — команда «Инженеры будущего»: Гайнутдинова Лилия , Биишев Азамат , Петряев Егор (все — Республика Башкортостан);

, , (все — Республика Башкортостан); «Технологии для человека» — команда «Треугольники»: Котчуров Степан (Челябинская область), Собко Тимур, Зайнуллин Тимур (оба — Республика Башкортостан).

Лучшие команды поздравили генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.

«Сегодня мы провели заключительный, шестнадцатый по счету финал Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior — нового проекта в линейке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все наши конкурсы, и в том числе инженерную олимпиаду среди школьников 5−7 классов, мы стараемся максимально ориентировать на решение практических задач, кейсов из реальной жизни. Задания финалов олимпиады составлены так, что для их успешного выполнения ребятам было нужно работать в команде, самостоятельно распределять функции между собой. Сегодня это очень нужные компетенции, без которых и в учебе, и в спорте, и в дальнейшей профессиональной жизни непросто добиваться результатов», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей Алексей Комиссаров.

Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior также дал старт системной работе по подготовке в Республике Башкортостан нового поколения технологических лидеров. Накануне Кружковое движение и Правительство Республики провели стратегическую сессию с участием представителей сфер образования и экономики региона.

«Для нас большая честь, что финал олимпиады проходит в Башкортостане. Она дает широкие возможности самореализации для ребят, мыслящих нестандартно. Из них, наверное, и получаются яркие «двигатели» для нашей науки, промышленности, экономики, — подчеркнул Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, — Мы планомерно занимаемся вопросами совершенствования системы образования. Одно из направлений этой работы — формирование коворкинг-центров. Они уже появились в ряде районов. Мы поставили задачу, чтобы в каждом муниципалитете появилась аналогичная структура для того, чтобы дети могли заниматься научно-техническим творчеством. В советское время в каждом населенном пункте были развиты кружковые движения для детей. Очень приятно, что сегодня эта система возрождается для того, чтобы наши школьники и студенты могли полноценно развиваться творчески».

Соревнования в Уфе поставили яркую точку в серии из 16 финалов, которые прошли в ноябре-декабре в 16 российских городах: Королеве Московской области, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Уфе.

«Казалось бы, и масштаб события, и система сложного отбора должны были способствовать острой конкуренции. Но на этих финалах мы регулярно наблюдаем обратный и очень нехарактерный для соревнований эффект. Команды соперников помогают друг другу. Они как будто не столько борются за победу, сколько вместе работают над одним общим делом. Добиться такого не всегда получается в крупных компаниях, во взрослых коллективах, где все должны работать над одним проектом, но каждый «тащит одеяло на себя». Хочется надеяться, что эта тенденция обусловлена не юным возрастом участников, а глобальными изменениями ценностей и целей людей, которым важнее, чтобы получилось у всех, а не у одного конкретного человека», — добавил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

В 2019—2020 учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior впервые проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией». Заявки на участие в соревнованиях подали больше 23 000 школьников 5−7 классов из 84 регионов.