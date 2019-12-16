Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Компания Cadillac представит следующее поколение вседорожника Escalade 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка будет построена на платформе T1XX от Chevrolet Silverado. Однако новый автомобиль будет оснащён многорычажной задней подвеской.

Что касается внешнего вида автомобиля, то он как и прежде будет выделяться хромированной окантовкой радиаторной решётки, однако новинка потеряет вертикальные передние фонари и фирменный угловатый дизайн.

Размер новой модели будет сопоставим с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban.

Салон автомобиля создан в стиле прототипа Escala 2016 года выпуска. Внутри машины появится нефиксируемый джойстик на центральном тоннеле. Мультимедийная система будет объединена с виртуальной панелью приборов.

Ожидается, что в линейке моторов будут присутствовать: атмосферный V8 6.2, турбированный мотор V6 3.0, дизельный двигатель Duramax 3.0 и электромоторы.

Напомним, компания Cadillac планирует отказаться от использования буквенно-цифровых символов в наименовании своих машин. Автопроизводитель намерен вернуться к реальным названиям своих авто, например таких как Eldorado и Escalade. Переход на такие обозначения произойдёт до 2022 года.

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