Душанбе, , 13:34 — REGNUM На начало третьей декады ноября 2019 года фермерские и общественные хозяйства Таджикистана собрали урожай картофеля с объёме 652,5 тыс. тонн с площади 33,6 тыс. га. Это на 10,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По информации министерства сельского хозяйства Таджикистана, в 2019 году картофель был посажен на площади более 33,6 тыс. га.

За данный период времени в стране всего было произведено более 1 млн тонн овощей, в том числе более 482,2 тыс. тонн лука.

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