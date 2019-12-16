16 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Хотя глава Белого дома и рапортует об успехах с обложением импорта из Поднебесной всякими дополнительными пошлинами, приносящими бюджету уже порядка 25-30 млрд долларов в год дополнительного дохода, в реальности положение США лишь ухудшается.

Александр Запольскис, , 15:28 — REGNUM Идея о том, что Китай очень нечестно торгует с Америкой, и эту несправедливость необходимо немедленно устранить, озвучивалась Трампом еще во время предвыборной компании 2016 года. Так что, хотя формально торговую войну Пекину официальный Вашингтон объявил лишь в начале 2018 года, в действительности Соединенные Штаты начали пробовать «прогибать» китайцев еще на переговорах 2017-го.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Стало быть, есть все основания говорить, что бои на экономическом фронте длятся уже три года, и по своей сути они напоминают позиционный тупик Первой мировой. Хотя глава Белого дома и рапортует об успехах с обложением импорта из Поднебесной всякими дополнительными пошлинами, приносящими бюджету уже порядка 25−30 млрд долларов в год дополнительного дохода, в реальности положение США лишь ухудшается.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Например, если в 2017 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны составляло порядка 750 млрд долларов на 3,3 трлн (22,7%) совокупного оборота, то по итогу 2018-го дефицит превысил 930 млрд при обороте в 3,8 трлн (24,4%) долларов. Защитные меры положение не только не улучшают, из-за них оно только ухудшается.

Покупая товаров и услуг в два раза больше, чем продавая своих, заградительными санкциями Вашингтон лишь способствует росту внутренних цен и падению прибылей американского бизнеса. Тем более что КНР в значительной степени отвечает зеркально, изрядно, почти на две трети, компенсируя потери от американских мер собственными встречными ответными действиями.

В общем, как-то слишком быстро оказалось, что на первый взгляд безграничный резерв мер экономического воздействия на оппонентов слишком внезапно показал дно. Все встречи 2019 года позитивных подвижек не принесли. Давить на Китай Америке оказалось нечем. А тут уже вот-вот стартует предвыборная гонка 2020 года, в течение которой, чтобы претендовать на второй срок, Трампу требуется оставить конкурентам минимально возможное количество козырей.

А значит, в торговой войне Соединенные Штаты были просто обязаны одержать если не полную и решающую победу, то хотя бы выиграть в каком-нибудь крупном сражении. В качестве такового действующий американский президент представил якобы достигнутую мини-сделку на недавно прошедших торговых переговорах.

Китайцы, мол, еще не сдались, мол, это задача следующего раунда, который состоится после американских выборов в 2020 году, но Пекин типа уже прогнулся, согласившись на два ближайших года увеличить объем своих закупок в США на 200 млрд долларов.

Таким образом, новые санкции можно не вводить. Мол, даже те 15% пошлины, заявленные в прошлом пакете на перечень китайских товаров общим объемов в 120 млрд долларов, можно снизить вдвое. Правда, 25% на список в 250 млрд, запущенные до этого, остаются в силе. И это победа, так как минимум 50 млрд долларов дополнительных закупок в год КНР пообещала сделать у американских фермеров.

С этого момента и начинается внутренняя политика, густо сдобренная откровенным шаманством. Трамп на расширение экспорта сельхозпродукции напирает потому, что фермеры составляют его предвыборный электорат. Но при этом он своих избирателей прямо обманывает.

Средний совокупный объем американского сельскохозяйственного экспорта в Китай в 2017—2018 гг. составляет примерно 24 млрд долларов в год. Источники, близкие к переговорам, говорят, что в действительности китайцы согласились расширить закупки только на 16 млрд долларов.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но даже в этом случае фермеры должны практически мгновенно нарастить объем производства в 1,66 раза. А уж если предположить, что Пекин действительно готов расширить импорт продовольствия на 50 млрд, то фермерам потребуется совершить фантастический рывок уже более чем в 3 раза!

Недостижимость подобного вытекает из отсутствия такого дополнительного объема сельскохозяйственных земель, техники, оборудования и разных там складов с элеваторами, закладывать и распахивать которые фермеры должны буквально прямо сейчас.

А так как это невозможно, то фактически Трамп сегодня может обещать абсолютно любые бонусы, воспользоваться ими фермеры всё равно не смогут. Зато и обвинить самого Трампа в провале торговой войны, потому недостойности быть переизбранным, критики не смогут тоже. Президент ведь обещания добился? Добился! Значит, свою часть работы он выполнил блестяще. Дайте еще времени, он достигнет еще большего.

Понятное дело, такая «победа» является пирровой. Китайцы еще в конце 2017-го уже один раз обещали расширить американский импорт на 400 млрд долларов в год, из которых не менее чем на 120 млрд дополнительно покупать американский СПГ. Но по факту США просто физически не смогли обеспечить соответствующий объем товарного предложения.

Сейчас повторяется та же история, только уже в меньшем масштабе. И вскроется всё лишь по мере опубликования торговых итогов 2020-го, то есть не ранее начала второго квартала 2021-го, когда Трамп уже переизберется и мнение фермеров утратит актуальность.