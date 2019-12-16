Киев, , 13:29 — REGNUM 18 декабря на Украине начнется всеобщая шахтерская забастовка, в рамках которой все государственные предприятия по добыче угля будут остановлены, а шахтеры выйдут с протестами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил прессе глава шахтерского профсоюза Михаил Волынец, это будет предупредительная акция — «чтобы власть в Киеве» обратила внимание на состояние дел в угольной отрасли.

«Сейчас шахтерам обещают погашение задолженности по зарплате, но нормативной базы для этого нет. Также не понятна перспектива на 2020 год», — отметил Волынец.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что реальная причина забастовки — создание властью фактически искусственного кризиса в угольной отрасли.

«Это, в частности, решение Верховной рады об импорте электроэнергии… компании-трейдеры с начала декабря потихоньку возобновили импорт электроэнергии из России. Белоруссия наращивает не только импорт электроэнергии, но и договорилась о фактическом реэкспорт российского угля на Украине объемом 600 тыс. тонн», — заявил специалист.

Он отмечает, что масштабные протесты шахтеров — это всегда политические риски для любой власти.

«Сказать, что действия руководителей профильных энергетических направлений в парламенте и правительстве Украины приносят вред отрасли — это ничего не сказать. Их действия содержат состав преступления. Они действуют в интересах иностранных компаний, в том числе из России, которая и так более чем достаточно поставляет на Украину энергетического угля», — добавил Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что 12 декабря состоялась акция протеста на государственном предприятии «Угольная компания «Краснолиманская» в Покровске (контролируемая Киевом территория бывшей Донецкой области). На акции отмечалось, что долг оператора составляет 89,3 млн гривен при месячном фонде зарплаты «Краснолиманской» в 34 млн. Предприятие было намерено оформить банковский кредит, чтобы в ближайшее время погасить всю задолженность за октябрь, а ноябрьскую зарплату планируется выплатить до конца текущего года.