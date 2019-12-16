Москва, , 13:29 — REGNUM Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз. Об этом заявил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

«Несанкционированные или незаконные переходы из НПФ в НПФ — действительно, эта проблема имела существенное значение в прошлые годы, у нас были миллионы таких переходов», — заявил Мамута.

Между тем затем был принят закон, который обязывал информировать граждан об условиях досрочных переводов и невыгодности таких операций.

«Благодаря принятым мерам… в этом году количество досрочных переходов снизилось почти в 10 раз, у нас всего чуть больше 300 тысяч, по данным Пенсионного фонда. И количество жалоб снизилось соответственно», — заявил Мамута.

По его словам, снижение количества переходов произошло в том числе из-за того, что уровень информированности граждан сильно возрос.