Сеул, , 13:30 — REGNUM В России создадут индустриальный парк для южнокорейских компаний. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской земельной и жилищной корпорации (KLHC).

По их словам, 13 декабря в Москве генеральный директор KLHC Пён Чхан Хым подписал предварительное соглашение о реализации проекта с гендиректором Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонидом Петуховым и гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока (АО «КРДВ») Асланом Канукоевым.

По предварительным данным, индустриальный парк, площадь которого составит 50 га, будет возведен на ТОР «Надеждинская», расположенной в 15 км от Владивостока.

Отмечается, что данный проект будет реализован в рамках «девяти мостов» сотрудничества.

Известно, что резидентами парка планируют стать 30 корейских компаний. Соглашения о сотрудничестве с первыми 7 претендентами представители KLHC намерены подписать до конца февраля 2020 года.