Архангельск, , 13:18 — REGNUM Реализация крупных инвестиционных проектов в Архангельской области позволит создать 5,5 тысячи рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Напомним, в реестр приоритетных инвестпроектов региона включено 20 проектов, из которых восемь — в стадии реализации. Прирост объема инвестиций, по ожиданиям местных властей, составит более 171,5 миллиарда рублей.

«Представленные инвестиционные проекты будут давать новые рабочие места и впоследствии приносить доходы в муниципальный, региональный и федеральный бюджеты», — заявил министр экономического развития региона Иван Кулявцев.

Наиболее отчетливо в структуре инвестиций выделяются лесопромышленная и рыбопромышленная отрасли, а также добыча алмазов.

К крупным инвестпроектам, которые планируется реализовать в ближайшие годы, относится «Квартал 100» в Северодвинске, который предполагает комплексное развитие земельного участка площадью 95,7 тысячи квадратных метров с планируемым общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей. Результатом реализации проекта должно стать возведение жилых помещений общей площадью 46 тысяч квадратных метров. Кроме того, предусмотрен ввод в эксплуатацию и передача в собственность муниципального образования детского сада на 120 мест. Это первый проект комплексной застройки в Арктической зоне РФ с 1990-х годов.

Также в рамках инвестиционного проекта с общим объемом планируемых инвестиций более 28 миллиардов рублей, реализуемого ООО «Группа компаний «УЛК», запланировано строительство крупного лесопромышленного комплекса. Новое производство должно выйти на полную мощность уже в 2023 году.

Помимо прочего, существует список планируемых к реализации приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, к которым относятся «Организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов» (инициатор — ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада») и «Молочно-товарный комплекс «Холмогорский» (инициатор — ООО «Село Холмогоры»). Срок реализации данных проектов — до 2022 года.

Добавим, что в список приоритетных проектов также был включен и «Экотехнопарк Шиес». Инвестор (ООО «Технопарк») собирается создать 2 тысячи рабочих мест и обещает платить сотрудникам 40−45 тысяч рублей в месяц.