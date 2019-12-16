Ржев, Тверская область, , 12:57 — REGNUM Первая очередь комбикормового завода ГК «Агропромкомплектация» запущена в городе Ржеве Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря.

«Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области. Сегодня мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Строительство комбикормового завода входит в число крупнейших инвестиционных проектов в сфере АПК, реализуемых в регионе. На данный момент. после запуска первой очереди, уже создано 90 новых рабочих мест. Выход предприятия на проектную мощность позволит объединению увеличить общий объем производства комбикормов до 900 тыс. тонн в год.

Ранее в текущем году в Ржевском районе заработали два свиноводческих комплекса «Агропромкомплектации» и новый элеватор. Новый комбикормовый завод должен обеспечивать предприятия компании собственными гранулированными комбикормами.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на данный момент в АПК Тверской области реализуется и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов, общий объём заявленных инвестиций — около 57 млрд рублей. В результате регион должен получить более 3400 рабочих мест. Среди наиболее крупных инвестпроектов наряду с проектами «Агропромкомплектации» в Ржевском районе — строительство свиноводческого комплекса на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе. Также в сентябре этого года было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Объём инвестиций в этот проект оценивается в 18 млрд рублей, регион получит 700 рабочих мест.