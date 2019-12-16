Улан-Удэ, , 12:51 — REGNUM В Бурятии закрывается одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий «СП Тугнуй». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» руководитель бурятского филиала «Россельхозцентра» Намжил Мардваев, добавив, что это стало ещё одним гвоздём в крышке гроба сельского хозяйства республики.

«Очередное падение ещё одного крупного сельхозпроизводителя. Компания известна была тем, что была первым инвестором в С\Х по республике и с успехом действовавшая до сих пор в отличии от десятков других», — написал он.

Мардваев отметил, что компания, являющаяся племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы мясного скота, по итогам 2018 года стала самым эффективным аграрным предприятием республики, исключая свинокомплексы. «Тугнуй» произвёл 81,4 рубля валовой продукции на 1 рубль господдержки.

По его мнению, причиной закрытия стали административное давление и никудышный госмененджмент отрасли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава филиала «Россельхозцентра» сравнил всё сельское хозяйства Бурятии с одним сельхозпредприятием Краснодарского края. При этом получая из бюджета на рубль произведённой продукции существенно больше.

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