Киев, , 12:49 — REGNUM Украина с начала сезона отбора газа снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 9,3%, или на 2 млн кубометров топлива.

Соответствующую статистику опубликовала сегодня, 16 декабря, энергетическая госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в распоряжении Украины осталось 19,767 млрд кубометров газа.

«Укртрансгаз» уточняет, что указанные запасы газа больше на 30,4%, или на 4,604 млрд куб. м, по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 г.

ИА REGNUM напоминает, что Украина начала отбор газа 2 ноября, накопив к тому моменту 21,7 млрд кубометров топлива, газохранилища страны были заполнены на 70%. Власти в Киеве заявляли, что при наличие в ПХГ страны запасов на уровне 20 млрд кубометров топлива страна успешно пройдет зиму вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа.

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что в начале зимы проблем в энергетике Украины ждать не стоит, тем в более, что в декабре на большей части территории страны стоит теплая погода. Газовый кризис, считают специалисты, возможен в феврале-марте следующего года, когда будут морозы и запасы газа в хранилищах серьезно уменьшатся.