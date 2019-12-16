Москва, , 12:45 — REGNUM Инициатива Госдумы по расселению аварийных домов за счет ипотеки, безусловно своевременная и нужная. Потому что ситуация с подобного типа жильем в масштабах страны не иначе как катастрофическая, в прямом и переносном смысле, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к.э.н. профессор Руслан Абрамов, комментируя предложение депутата Госдумы.

«Полностью заместить жильем, обеспечив всех жителей аварийных домов у государства нет возможностей. А переложить часть трат на самих жильцов, с элементами государственной поддержки вполне реально. Иначе данный «воз» с аварийным жильем не сдвинуть.

Предложенный инструмент, когда первый взнос будет оплачиваться за счет фонда реформирования ЖКХ, а процент по ипотеке не превысит 3% вполне разумный. Причем очень важно, чтобы ставка сохранялась на весь срок ипотеки и на любой тип жилья.

Правда скептики сомневаются в том, есть ли вообще у людей средства на ипотеку. Но именно высокая процентная ставка сдерживала большинство россиян на приобретение ипотечных займов.

Данная инициатива позволит большинству жителей аварийных квартир переселится в новое улучшенное жилье, без процедур временного проживания в маневренном фонде и миновать много других неопределенностей.

Конечно сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому ожидать массовое переселение не приходится. И здесь стоит предусмотреть механизм поддержки или страховки граждан на оплату ежемесячных платежей. Банк и вовсе может отказать такому гражданину выдать кредит. Но государство в этой части выступит гарантом.

Но даже если это снизит значительную часть нуждающееся в переселении населения, для переселения жильцов на общих условиях, то это снимет большую часть государственной нагрузки. И в этом кроется важный политический подтекст.

У данной инициативы имеются еще ряд нюансов. На законодательном уровне гарантируется сохранение площади и класса жилья. Однако многие хотят улучшить свои условия проживания, в том числе за свой счет.

И у семьи должна быть возможность приобрести под данные льготы любое жилье, в том числе частный дом или квартиру большей площади, в том числе на первичном и вторичном рынках. Этот важный нюанс должны проработать парламентарии.

В целом это не только решит давно «замороженную» проблему, но и повысит доверие населения к власти и улучшит общий фон гражданской позиции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Дмитрий Юрков («Единая Россия») предложил расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки по пониженной ставке, которая не превысит 3%.

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